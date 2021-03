Vaccini anticovid, Salvini: "Basta terrorismo a reti unificate contro Astrazeneca"

Sul vaccino Astrazeneca "il terrorismo a reti unificate è un danno". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nella tarda mattinata di sabato 13 marzo all'uscita dell'ospedale in Fiera Milano, dove alcuni insegnanti, racconta, hanno disertato l'appuntamento per vaccinarsi.

"Una cosa ci tengo a dire: la campagna di preoccupazione per l'inchiesta di qualche magistrato che ha indagato anche dei medici oggi porterà a un tasso di mancata presenza superiore al 10%. È giusto approfondire se ci sono controindicazioni, è giusto verificare, ma — ha sottolineato — il terrorismo a reti unificate è un danno e io mi domando quel magistrato che ha indagato anche i medici e gli infermieri che hanno fatto il loro lavoro che testa ha?".

E ancora: "Stai facendo il tuo lavoro e ti indagano. Oggi il 10% degli insegnanti che avrebbe dovuto venire a farsi vaccinare non verrà perché è un giorno che sente dire che se ti vaccini muori".

Astrazeneca: cos'è successo

Da giovedì 11 marzo alcuni paesi europei hanno sospeso in via precauzionale la somministrazione del vaccino anticovid prodotto da Astrazeneca. La decisione è arrivata dopo alcune segnalazioni su problemi circolatori riscontrati su alcune persone che si erano vaccinate da poco. Sul caso sono in corso indagini e per il momento c'è alcun legame tra i due fenomeni.

In Italia e in Lombardia è stato ritirato un lotto del vaccino dopo il decesso, in Sicilia, di un poliziotto e un militare della Marina. Per il momento non è ancora stato accertato alcun legame tra il vaccino e i decessi. Secondo i dati dell'Ema non si è registrato un aumento dell'incidenza delle trombosi nella popolazione. In tutta Europa sono stati rilevati 30 casi di trombosi su quasi 5 milioni di persone vaccinate con Astrazeneca, dato che non è difforme a quello di altri periodi e in assenza di vaccino.