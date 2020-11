Covid, al San Raffaele 450 euro per visita domiciliare e 90 per consulto al telefono

L'ospedale San Raffaele di Milano offre servizi con prezzi da capogiro per i malati di covid. Si parla di 90 euro per un semplice consulto telefonico e ben 450 per una visita domiciliare con 'pacchetto diagnostica'. A commentare queste cifre il consigliere regionale del Pd, Matteo Piloni che su Facebook scrive con amarezza: "Il pubblico arranca e il privato ingrassa".

Le prestazioni

"Il servizio - si legge sul sito dell'ospedale - offre la possibilità di richiedere un consulto medico allo scopo di inquadrare lo stato di salute del paziente positivo al Covid-19 in isolamento nella propria abitazione. (...) Il consulto può essere video o telefonico al prezzo in entrambi i casi di 90 euro".

"Nel caso il medico riterrà opportuno effettuare gli esami di diagnostica - continua il San Raffaele - per accertarsi dello stato di salute del paziente. Quest'ultimo potrà prenotare il pacchetto di Diagnostica domiciliare al prezzo di 450 euro".

Il commento

"Sei positivo al Covid e in isolamento? Le Usca non funzionano come dovrebbero? Tranquilli, ci pensa il privato - scrive sarcastico Piloni -. Se Ats o il vostro medico non vi chiamano o non rispondono, ci pensa il San Raffaele. Con un consulto video o telefonico a 90 euro e, se il medico lo riterrà, con 450 euro per un servizio di diagnostica a domicilio".

Sulla questione è intervenuto anche Attilio Galmozzi, medico dell'ospedale di Crema, che sempre su Facebook ha scritto: "Il business sul Covid no, vi prego, risparmiate almeno quello. Mi auguro che questo ultimo indecoroso affronto finisca domani mattina".