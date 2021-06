Nella Milano zona bianca la Scala aumenta la capienza

La Lombardia entra in zona bianca e con le nuove regole anche il Teatro alla Scala aumenta la capienza massima, raggiungendo il limite di 760 spettatori. A partire da martedì 15 giugno, dalle 14, sono in vendita i biglietti per gli spettacoli di giugno e luglio.

Il programma dei concerti per i prossimi mesi include: il recital di Maurizio Pollini del 25 giugno; Le nozze di Figaro di Mozart nell’allestimento di Giorgio Strehler diretto da Daniel Harding il 26 e 29 giugno e il 1° luglio; il concerto diretto da Manfred Honeck con Beatrice Rana il 3 luglio; e la Serata contemporanea di balletto il 7 e 8 luglio. I biglietti erano in prelazione per gli abbonati dal 10 giugno ma sono ancora disponibili posti per tutti gli spettacoli in programma.

A partire dal 21 giugno, invece, saranno in vendita gli abbonamenti per la Stagione 2021/2022. Nel corso del fine settimana è stata rimossa la copertura lignea che permetteva all’orchestra di occupare l’intera platea mantenendo il distanziamento anche con grandi organici (per esempio Salome di Richard Strauss). D’ora in poi la platea sarà restituita al pubblico e l’orchestra tornerà in buca, per ora con organici non troppo impegnativi (Mozart e in autunno Rossini) che permettono di mantenere comunque il distanziamento imposto dalle norme di sicurezza sanitaria. Il nuovo assetto con il pubblico in platea è stato inaugurato lunedì mattina in occasione della cerimonia di apertura della 73° edizione del Prix Italia.

Il passaggio della nostra regione in zona bianca, nel frattempo, ha rimosso il tetto di 500 spettatori per i teatri, mentre rimangono in vigore l’obbligo di mantenere il distanziamento e indossare la mascherina. A partire dal concerto di Maurizio Pollini del 25 giugno saranno quindi in vendita 760 posti tra platea, palchi e gallerie. Il nuovo assetto - precisano dal teatro - è condizionato al permanere della Lombardia in zona bianca.