Una scultura, un libro e uno spettacolo (scritto dai ragazzi): così Sesto ricorda i morti di covid

Un giorno per chi non c'è più. Un giorno per non dimenticare. Venerdì 17 dicembre, Sesto San Giovanni ricordare le vittime di covid con tre appuntamenti che si terranno in città nel corso della giornata. Perché, hanno spiegato dal comune, "Natale è tempo di festa, ma anche riflessione" e "per questo dedichiamo una giornata a tutti coloro che vogliono ricordare cosa ha significato vivere durante una pandemia".

L'obiettivo è "ripensare alle persone che non ci sono più, ringraziare coloro che hanno permesso di superare questi difficili momenti e riflettere su cosa abbiano significato questi ultimi due anni per l’intera umanità".

Il primo appuntamento è alle 11, nell'aiuola davanti l'ospedale di Sesto San Giovanni, per svelare alla cittadinanza l'opera d'arte “Rinascita e bellezza dopo la pandemia” in memoria delle vittime covid e in omaggio al personale sanitario in prima linea nella battaglia contro il virus. Saranno presenti il sindaco, Roberto Di Stefano, lo scultore sestese Linò Tine, le forze dell'ordine, le associazioni di volontariato del territorio.

Nel pomeriggio, per la giornata che è stata ribattezzata “A un metro di distanza – Raccontare il covid”, altri due eventi. Alle 18, al Maglio di Spazio Mil, sarà presentato il libro “Mariti con le ali. Vedove da covid unite dall'Amore” che tra le tante storie raccoglie anche quella della sestese Laura Mambriani, che per covid ha perso il marito Danilo.

Alle 21 invece, sempre al Mil, andrà in scena lo spettacolo “Libertà contagiata” che raccoglie pensieri e musica dei giovani sul lockdown ed è stato scritto da tre studenti: il monzese Stefano Piccolo, Giotto Boscolo e Federico Paveri.

Per partecipare a Mariti con le ali e Libertà contagiata bisogna registrarsi sul sito Eventbrite con nome, cognome e mail. Gli eventi sono gratuiti e con super green pass obbligatorio.