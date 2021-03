Scuole chiuse anche per i figli dei medici: classi aperte al sostegno e per i laboratori

Scuole chiuse per tutti nella zona rossa e nella zona arancione rinforzata: sì, no, forse. Informazioni contrastanti su questo aspetto, anche provenienti da fonti ufficiali, hanno creato un po' di confusione nei giorni scorsi. Ora fa chiarezza una nota del ministero dell'Istruzione pubblicata l'8 marzo 2020.

Il punto sulle scuole

Il dicastero fa ordine una volta per tutte, facendo retromarcia su un aspetto che sembrava consolidato in base alle decisioni precedentemente stabilite: le scuole sono chiuse anche per i figli di medici, infermieri, oss e in generale del personale ospedaliero o considerato indispensabile. Gli istituti scolastici restano aperti soltanto per quegli studenti con disabilità o con bisogni educativi speciali (Bes) e per i laboratori.

A Milano e Lombardia, dopo la firma dell'ordinanza che obbligava le scuole a chiudere, la Giunta regionale aveva spiegato in una nota che in zona arancione rafforzata il ministero dell'Istruzione aveva dato indicazioni ai dirigenti scolastici affinché fosse "garantita la frequenza in presenza per gli studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni fossero ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione".

Scuole aperte solo per laboratori, ragazzi con disabilità e Bes

Ora, dopo la nota arrivata da Roma, il Pirellone ha informato di nuovo i cittadini con un comunicato. In merito alle deroghe per lo svolgimento di attività didattica in presenza, "il Ministero dell'Istruzione, con proprie note, ha precisato che la possibilità di frequentare in presenza è 'fatta salva qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali'. Queste sono pertanto le uniche deroghe che possono essere previste per svolgere l’attività didattica in presenza".

Aperti come sempre soltanto i nidi, i micronidi e le sezioni primavera.

Scuole chiuse anche per i figli del personale sanitario: la nota del Ministero