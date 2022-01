I sindaci del Milanese che chiudono le scuole: "Politica inadeguata"

Alcuni sindaci, nella città metropolitana di Milano, hanno deciso di tenere chiuse le scuole. Uno di questi è Domenico Finiguerra, eletto a ottobre 2021 primo cittadino di Cassinetta di Lugagnano (ruolo che aveva già ricoperto in passato per dieci anni). A Cassinetta, dunque, da lunedì 10 gennaio tutti in didattica a distanza, contrariamente al resto d'Italia (salvo ordinanze regionali o locali). "Me ne assumo la responsabilità in qualità di autorità sanitaria locale", scrive Finiguerra (che è anche consigliere metropolitano per una lista ecologista di sinistra) in un lungo post su Facebook: "Sono oltre duemila i presidi che stanno chiedendo il differimento dell’apertura in presenza delle scuole, soprattutto in Lombardia", aggiunge spiegando di essersi confrontato con i dirigenti scolastici di Cassinetta.

La stessa decisione è stata presa dai sindaci di Albairate e Cisliano. Le sospensioni dureranno fino al 14 gennaio. "Dopo un confronto con i sindaci del territorio, sentiti il preside della scuola d'infanzia Camussoni e il dirigente dell'istituto Erasmo da Rotterdam, per evitare al massimo l'esposizione a rischi della popolazione scolastica e del personale in servizio, ho emesso un'ordinanza che sospende fino a venerdì 14 gennaio le attività in presenza delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria", scrive su Facebook Flavio Crivellini, sindaco di Albairate.

"Confrontandoci con i comuni limitrofi, cioè Albairate e Cassinetta, che condividono la nostra stessa situazione, abbiamo emanato questa ordinanza. Non scarichiamo le responsabilità su altri, anzi ci prendiamo questa responsabilità nell'interesse della salute pubblica", ha commentato in un video su Facebook il sindaco di Cisliano Luca Duré affermando che "in una settimana i casi positivi a Cisliano sono triplicati e, in due settimane, sono diventati dieci volte tanto".

"Dire cha a scuola è possibile rispettare il distanziamento, l’uso delle mascherine e la corretta areazione (in pieno inverno…) è semplice propaganda", argomenta Finiguerra: "Propaganda che scarica sulla scuola e sulle famiglie l’onere di gestire quarantene che scattano alla presenza di un positivo per l’infanzia e due per la primaria (fatto più certo che probabile considerato che ci insegnano che la Omicron ha la stessa o addirittura maggiore contagiosità del morbillo); quarantene che metterebbero ancor più in difficoltà le famiglie che, a quel punto, non potrebbero neppure affidare il minore ai nonni o a soggetti terzi".

"Far finta che tutto sia normale non è governare"

"In questo momento - prosegue il sindaco - l'Ats è in grave affanno nel garantire il tracciamento, molti servizi pubblici essenziali si trovano con personale decimato (ospedali, trasporti, banche…); far finta che siamo nella normalità per non assumersi la responsabilità di chiusure scomode e impopolari e lasciare che un vero e proprio lockdown incontrollato avvenga in modo naturale per il gran numero di persone malate, non è governare l’emergenza ma farsi travolgere da una emergenza che rischia di diventare ingestibile con gravi ripercussioni anche dal punto di vista economico e sociale".

"I figli pagano il prezzo più alto"

Naturalmente il primo cittadino di Cassinetta riconosce la difficoltà della dad e lo scoramento dei genitori. "I nostri figli - dice - stanno pagando il prezzo più alto dell’inadeguatezza della politica. Nessun investimento è stato fatto sull’edilizia scolastica, esistono sistemi di areazione forzata che potrebbero rendere gli ambienti sani ma che non sono stati adottati, in molte realtà le classi continuano ad essere classi-pollaio, i mezzi di trasporto per raggiungere gli istituti scolastici sono insufficienti tanto da essere sovraffollati o da saltare le fermate per raggiunti limiti di capienza".

A ottobre aveva scioperato contro il green pass

Appena eletto sindaco, a metà ottobre 2021, Finiguerra aveva aderito ad uno sciopero contro il green pass spiegando di essere contrario a "quanto sta accadendo nel nostro paese (unico in Europa a pretendere il certificato verde per godere del diritto al lavoro), le modalità ed i sotterfugi con cui si sta introducendo l'obbligo ad un trattamento sanitario senza disposizione di legge discussa ed approvata dal Parlamento, la tendenza a dividere i cittadini, ad alimentare sentimenti di odio, ad escludere piuttosto che ad includere, è grave e va contrastata".