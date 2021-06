Giovedì 17 giugno riprendono i richiami per under 60 con prima dose Astrazeneca

Slittamento di una settimana per chi attende la seconda dose di Moderna. Riorganizzato il calendario per non penalizzare chi aspetta la prima dose

Ripartono giovedì 17 giugno i richiami del vaccino anti covid per chi ha avuto la prima dose con Astrazeneca, sospesi dal 12 al 16 giugno in Lombardia per riorganizzare i calendari. Come è noto, il Ministero della Salute ha stabilito che gli under 60 con prima dose Astrazeneca dovranno effettuare un richiamo con vaccino a mRna (Pfizer o Moderna) mentre ciò non vale per gli over 60, che potranno fare il richiamo con il vaccino anglo-svedese.

La direzione Welfare di Regione Lombardia ha spiegato che questi richiami si sommeranno a quelli già previsti dal 17. E' stato necessario riorganizzare il calendario per garantire le dosi necessarie di vaccini a mRna, in particolare spostando in avanti i richiami di Moderna previsti tra il 21 e il 30 giugno, slittandoli in avanti di una settimana e portando, quindi, la data di richiamo dopo 42 giorni dalla prima dose anziché 35. Si tratta di circa 80 mila cittadini. Questo anche per non penalizzare coloro che si erano già prenotati per la prima dose.

I cittadini interessati dalle modifiche verranno avvisati via via con un sms. La scorsa settimana, dopo il caso della 18enne ligure morta in ospedale che si era vaccinata con Astrazeneca in un open day dedicato agli over 18, il Comitato tecnico scientifico aveva fortemente raccomandato l'uso di Astrazeneca solo oltre i 60 anni e il Ministero della Salute aveva stabilito che questo dovesse essere perentorio, dando anche il via libera alla "vaccinazione eterologa", così com'è stata chiamata, ovvero ad un richiamo a mRna per i vaccinati con Astrazeneca più giovani di 60 anni. La Lombardia aveva preso atto dando il via libera ma sospendendo comunque i richiami per riorganizzare i calendari.