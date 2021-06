Servirebbe una linea comune per vaccinare chi ha già avuto il covid

La campagna vaccinale in Lombardia sta viaggiando a gonfie vele. Il generale Figliuolo, Fontana, Moratti e Bertolaso hanno messo in piedi una vera e propria macchina da guerra che funziona come una catena di montaggio. Però c'è un però: sembra non esserci una linea comune sulla gestione dei vaccini per chi ha già contratto il coronavirus. L'ho provato (letteralmente) sulla mia pelle.

Piccolo passo indietro: a novembre sia la mia compagna che io abbiamo dovuto fare i conti con il covid. Fortunatamente non abbiamo sviluppato una forma grave, anzi il vero problema è stato stare chiusi in casa (un bilocale di 60 metri quadri) per 28 giorni. La nostra quarantena è terminata l'8 di dicembre quando abbiamo ricevuto il risultato del tampone svolto il giorno prima: negativo per entrambi. Mercoledì 26 maggio alle 21:35 tutti e due abbiamo prenotato il vaccino anti-covid. Stesso posto (il centro vaccinale di Cerro Maggiore) ma con solo un giorno di differenza dato che Giulia è riuscita a infilarsi esattamente 24 ore prima di me. Entrambi abbiamo ricevuto una iniezione di Pfizer ma per Giulia sarà l'unica, io dovrò fare il richiamo a fine luglio. La domanda sorge spontanea: perché? …alla fin fine abbiamo un profilo del tutto identico, siamo "giovani" e senza problemi di salute.

Due casi isolati, certo che no: Elisa (professoressa di 31 anni) ha contratto il covid a ottobre, a fine marzo ha ricevuto la prima dose di Astrazeneca e qualche giorno fa ha fatto il richiamo con il farmaco della casa anglo-svedese. Stessa cosa per Luca, caregiver di 31 anni che ha contratto il covid a inizio ottobre e ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino Pfizer.

In breve: la seconda dose per chi ha già contratto il covid è a discrezione del medico che fa l'anamnesi prima dell'inoculazione, come si può leggere nelle Faq dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) riportate qui di seguito.

Chi ha già avuto un’infezione da COVID-19, confermata con test molecolare, può vaccinarsi? Nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica) è possibile considerare la somministrazione di un’unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-19 purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa. Ciò non è da intendersi applicabile ai soggetti che presentino condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici, nei quali si raccomanda di proseguire con la schedula vaccinale autorizzata.

Non ho nessun titolo per giudicare quanto hanno fatto i medici in questi quattro casi, non sono titolato a parlarne e la scienza non è una materia democratica. Una puntualizzazione, tuttavia, è doverosa: servirebbe una linea comune su questi casi altrimenti si rischia di creare più confusione di quella che si è generata con il vaccino Astrazeneca. E non possiamo permettercelo.