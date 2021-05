"Entro ottobre seconda dose a tutti i lombardi", ha detto Bertolaso

Tutti i lombardi a ottobre avranno ricevuto la seconda dose del vaccino anti covid. A dirlo il consulente della Regione Guido Bertolaso. "Ad ottobre sarà tutto molto più tranquillo e sotto controllo - ha continuato Bertolaso nel corso dell'evento 'Turning Point-Salute Direzione Nord', alla Fondazione Stelline di Milano -. Non so se ci sarà l'immunità di gregge, ma in Lombardia saranno tutti vaccinati con la seconda dose".

"Sarà un autunno di ripartenza, di rilancio e di ricominciare a vivere dopo la Terza Guerra Mondiale che sembra stia finendo e che sembra stiamo vincendo - ha proseguito il responsabile della campagna vaccinale in Lombardia -. Non mi interessano i numeri belli della Lombardia, quelli da prima della classe. Mi interessa che i trentenni, rispetto agli over 40, 50 e 60, si stanno prenotando molto meno rispetto altre fasce d'età. Stiamo mettendo il virus nelle condizioni di crearci ancora problemi".

Bertolaso ha anche precisato che a fine giugno la Lombardia avrà pronta la cosiddetta Campagna Invernale di Richiamo, anche se i dettagli su procedure e costi sono ancora in fase di definizione. "La Campagna Invernale di Richiamo - ha aggiunto l'ex numero uno della Protezione civile - sarà necessaria viste le numerose varianti. Gli scienziati di nostro riferimento condividono il parere che sarà necessaria una dose di richiamo a partire dal nono mese dalla prima inoculazione".

"Per medici e over 80 l'immunità scade a fine settembre - ha detto ancora Bertolaso -. Grazie al cielo abbiamo l'estate, che non sarà un'estate da cicala come l'anno scorso, durante la quale tutti sono andati al mare e poi siamo stati travolti dalla seconda ondata. Questa sarà un'estate di lavoro e di programmazione, e di pianificazione affinché da ottobre si possa ricominciare una vaccinazione più tranquilla, più consueta".