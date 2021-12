Due dosi di vaccino per il 91% dei lombardi, e corrono le terze dosi. I numeri

In Lombardia il 90,9% della popolazione 'target' ha ricevuto la seconda dose di vaccino contro il covid. Lo comunica Attilio Fontana, presidente della Regione: "La Lombardia - dice - continua spedita nella campagna vaccinale, unica strada davvero efficace per continuare a evitare le restrizioni". La soglia del 90% era stata raggiunta il 24 novembre. L'altra notizia è che, al 2 dicembre, un milione e 210 mila lombardi, ovvero il 13,3%, hanno ricevuto anche la terza dose. Un altro risultato ritento importante e positivo dal governatore.

Mercoledì 1 dicembre sono state effettuate oltre 144 mila prenotazioni per la terza dose in Lombardia e quasi 4.500 per la prima dose di vaccino. Nel periodo dal 24 novembre al primo dicembre, le prime dosi prenotate sono state quasi 36 mila: il 21% dai 12-15enni, oltre il 16% dai 30-39enni e altrettanti dai 40-49enni. Per le terze dosi, viaggiano spediti i 30-39enni: dal 30 novembre al primo dicembre, sono stati quasi 125 mila a prenotare, pari ad oltre il 27% di tutte le prenotazioni per terze dosi. Seguono i 20-29enni con oltre 92 mila prenotazioni e i 50-59enni con quasi 62 mila.