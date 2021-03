I sindaci lombardi in cabina di regia sui vaccini Covid, ma il governo potrebbe commissariare tutto

L'annuncio di Anci Lombardia. Intanto è sempre più diffusa la voce di un possibile commissariamento dell'attuazione del piano vaccini in Lombardia e in altre regioni

Anci Lombardia, l'associazione che riunisce i Comuni, entra nella cabina di regia del piano regionale di vaccinazione anti Covid coordinata da Guido Bertolaso, consulente del presidente di Regione, Attilio Fontana. La decisione è stata presa mercoledì sera al termine di un incontro tra il governatore Fontana, la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, l'assessore agli Enti Locali Massimo Sertori e i rappresentanti lombardi dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, il presidente Mauro Guerra, il vice presidente vicario Giacomo Ghilardi e il segretario generale Rinaldo Mario Redaelli.

La partecipazione di Anci alla cabina di Regia, unita ad altri strumenti e modalità di accesso ai dati e alle fasi della campagna su cui si è convenuto, consentirà ai sindaci di rimanere costantemente informati sull'andamento della campagna vaccinale e eventualmente coordinare il terzo settore per i servizi di assistenza da attivare sul territorio.

"Stiamo affrontando la più grande campagna di vaccinazione di massa mai avvenuta nella storia mondiale - commenta il presidente Fontana - è quindi fondamentale una forte alleanza istituzionale. I sindaci sono indispensabili e sono molto lieto della loro collaborazione. Meglio di chiunque altro conoscono le esigenze dei territori e possono dare un valore aggiunto nella soluzioni di eventuali disguidi che purtroppo in una campagna vaccinale di dimensioni così vasta, sono fisiologici".

"Nel corso dell'incontro abbiamo ribadito, ed hanno trovato esito positivo - sottolinea il presidente di Anci Lombardia, Mauro Guerra - richieste e proposte che mirano a rendere più strutturato e costante il rapporto con i sindaci e i Comuni nella gestione del piano vaccinale anti Covid. Una collaborazione che consentirà ai sindaci, sia con la presenza diretta di un nostro rappresentante nella cabina di regia, sia con il supporto del tavolo tecnico di rappresentanza dei sindaci costituito dalla vice presidente Letizia Moratti, che si riunirà con costanza, di disporre di strumenti diretti e dedicati di monitoraggio e partecipazione costante e tempestiva alla campagna, di manifestare eventuali criticità, avanzando anche proposte di efficientamento delle attività al fine di raggiungere gli obiettivi previsti".

La gestione del piano di vaccinazioni in Lombardia è nell'occhio del ciclone dopo la figuraccia, eclatante, dello scorso weekend, con centri vaccinali deserti per due giorni di seguito perché a quasi nessuno era arrivato l'sms di conferma delle prenotazioni. Non è stato però l'unico inconveniente. Non pochi anziani ultra 80enni, per esempio, aspettano ancora la "chiamata" nonostante si siano registrati al portale di Aria a febbraio. E proprio il sistema informatico è stato messo sotto accusa: ad aprile si passerà a quello approntato da Poste Italiane.

Ma non sarebbe tutto: corre sempre più voce che la gestione dei vaccini Covid in Lombardia, ora affidata a Guido Bertolaso come "super consulente" di Fontana, possa essere commissariata dal Governo. E non sarebbe l'unica gestione regionale a rischiare qusta fine.