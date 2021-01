Sistema dei dati covid in Lombardia va in tilt, Aria: "Tutto risolto"

Il sistema di monitoraggio dei dati sulla situazione del covid in Lombardia dovrebbe essere tornato a funzionare. Lo annuncia Aria, l'azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti, dopo che nei giorni scorsi alcuni sindaci e degli esponenti del Partito Democratico in Regione avevano denunciato come il 'cruscotto di sorveglianza', a disposizione di comuni e prefetture, fosse andato in tilt.

La vicenda

Tra chi aveva segnalato la situazione la sindaca di Peschiera Borromeo (Milano), Caterina Molinari, che aveva dichiarato: "Il mal funzionamento del sistema di biosorveglianza di Regione Lombardia rende di fatto inefficace l'azione delle autorità sanitarie locali (...). Tutti i pazienti inseriti in elenco nel sistema risultano 'infetti-positivi' ad esclusione di quelli inseriti come segnalati attivi/chiusi".

"Il risultato, chiaramente non attendibile - si leggeva nella comunicazione firmata dalla Molinari - è che a oggi nel territorio di Peschiera Borromeo sarebbero presenti 1200 pazienti positivi, su una popolazione di 24000 abitanti. Nello specifico, tutti i pazienti, anche quelli guariti o negativizzatisi, sono tornati ad essere computati come infetti". Di conseguenza per le autorità cittadine era impossibile sapere con certezza chi fosse davvero positivo.

"Il problema - ha tenuto a sottolineare il Pirellone in una nota - non ha inciso in alcun modo sulla classificazione della zona rossa. I dati che vengono utilizzati dal Cts per effettuare le valutazioni provengono da un altro flusso informatico, inviato quotidianamente dalla Dg Welfare, secondo un modulo standard, validato dal Cts, e uguale per tutte le Regioni. Non c'è stato alcun problema su tale flusso, proveniente direttamente dai laboratori che eseguono i tamponi".

"Nonostante il disguido informatico del 'cruscotto' di Aria - ha concluso la Regione - i sindaci hanno comunque sempre a disposizione il portale di Ats Milano che fornisce la situazione aggiornata dei contagi sui loro territori".