Il preside posticipa la riapertura della scuola: "Dobbiamo rifare i bagni". Ma il Comune assicura che i lavori sono già finiti

Come in tutt'Italia dopo i lunghi mesi dell'emergenza sarebbero dovuti tornare tra i banchi di scuola lunedì 14 settembre. Ma per i bambini delle seconde, terze, quarte e quinte della primaria Arcadia il rientro è posticipato. E non come si potrebbe pensare per problematiche organizzative legate alle misure anti contagio. Il dirigente scolastico ha comunicato alle famiglie che a causare lo slittamento della riapertura sarebbe un ritardo nei lavori per ristrutturare i bagni. Tuttavia l'assessorato all'edilizia scolastica del Comune di Milano assicura invece che le opere verranno completate per tempo.

La comunicazione del preside Gianpaolo Bovio è stata inviata ai genitori solo giovedì 10 settembre, a quattro giorni dal rientro previsto. Un papà ha raccontato a MilanoToday la propria delusione nell'apprendere della posticipazione con così ridotto preavviso. Non solo, a quanto risulta le motivazioni addotte dal dirigente scolastico non troverebbero riscontro nella realtà.

"I lavori di ristrutturazione dei bagni termineranno per tempo - ha assicurato l'assessorato comunale all'edilizia scolastica - compresa la pulizia degli spazi dove si sono svolte le opere. Ulteriori scelte nel posticipare la riapertura della scuola primaria Arcadia sono in capo al preside e non dipendono da noi". L'ipotesi è che il dirigente voglia rimandare il rientro per effettuare una pulizia in tutti gli spazi della struttura scolastica. Intanto però le famiglie si trovano a dover gestire per un'altra settimana i propri bambini.

La delusione dei genitori

"Come ogni altro genitore saltimbanco tra lavoro e lezioni Dad - scrive il padre - ed esasperato dai disservizi vari, vorrei segnalare che oggi 10 settembre 2020, in attesa della ripartenza scolastica di lunedi 14 settembre 2020, veniamo informati a mezzo della comunicazione allegata e firmata dal dirigente scolastico, (a 4 giorni dalla data di inizio prevista), che la ripartenza verrà posticipata di una settimana".

(La comunicazione del dirigente scolastico)