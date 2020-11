La foto della soccorritrice distrutta in ambulanza: "Si crolla, ma non si molla mai"

Gli occhiali ancora indossati, la mascherina messa, quella tuta arancione che deve essere il suo vanto. E poi gli occhi chiusi, stanchi, distrutti e la testa poggiata a una mano, nella speranza - nel desiderio - di riposare almeno un po'.

Sì, perché per i soccorritori di riposo non ne esiste più praticamente da mesi, da quando si sono trovati in prima linea a combattere l'emergenza coronavirus. Con una sostanziale differenza rispetto a marzo scorso, però: allora per tutti erano eroi, adesso per tanti - non per tutti per fortuna - sono quasi nemici, impostori che girano a vuoto per le città con le sirene delle loro ambulanze accese. E rispondere alle accuse, alle falsità toglie tempo, toglie altre energie.

Anche perché di falso nelle giornate dei soccorritori non c'è nulla e a volte un'immagine ha più senso di mille parole. Come la foto postata nelle scorse ore dalle ragazze e dai ragazzi della croce verde di Pioltello: un'immagine di una potenza incredibile, che ritrae semplicemente una di loro mentre dorme - o almeno ci prova - in ambulanza, sfinita dopo l'ennesimo servizio.

"A volte si crolla, ma non si molla mai - il commento all'immagine, subito diventata virale -. In una lunga notte, fatta di tanti interventi, la stanchezza arriva e si crolla così all’improvviso, seduti in ambulanza mentre si prova a tornare in sede. Pochi minuti per recuperare un po’ di energia e poi pronti per un nuovo servizio. Sempre con la passione nel cuore". E infatti da inizio mese, da quando il coronavirus è tornato a colpire forte, dalla croce verde di Pioltello hanno raddoppiato gli sforzi e messo in strada un altro mezzo. Perché "a volte si crolla, ma è solo stanchezza. Non si molla mai".