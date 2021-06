Sospese seconde dosi per under 60 lombardi vaccinati con AstraZeneca

Per il momento non verranno quindi effettuati richiami nemmeno con un vaccino diverso

Stop alla somministrazione delle seconde dosi per tutti i lombardi under 60 che al primo appuntamento avevano ricevuto il vaccino AstraZeneca. A comunicarlo la direzione generale Welfare della Regione.

“In attesa - si legge in una comunicazione della Regione - di una nota ufficiale di Ministero della salute e di Aifa, competenti a rilasciare un parere scientifico, e allo scopo di tutelare quanto più possibile la salute dei cittadini e garantire i loro diritti, la Direzione generale Welfare ha deciso di sospendere cautelativamente i richiami eterologhi (quindi con un vaccino diverso) per tutti i cittadini under 60 che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca. Per chi ha più di 60 anni nulla cambia”.

Stop ad AtraZeneca per gli under 60

L'11 giugno in tutt'Italia era scattata la sospensione alle seconde dosi di Astrazeneca per chi ha meno di 60 anni. Chi rientra in questa categoria e ha meno di 60 anni dovrebbe ricevere la seconda dose di Pfizer o Moderna: questa l'indicazione contenuta nel parere del Comitato tecnico scientifico che, comunque, ha rimandato la decisione alle autorità competenti.

Come spiegato dal Coordinatore del Cts Locatelli le prime dosi di vaccino Astrazeneca saranno riservate agli over 60, mentre la seconda dose per i minori di 60 anni dovrà essere somministrato un vaccino a mRna "considerata la disponibilità di piattaforme vaccinali alternative e seguendo il principio di massima cautela".

Il ministro della Salute Speranza e il Commissario Figliuolo hanno spiegato che la "forte raccomandazioni" del Cts saranno tradotte in un "perentorio" stop all'uso del vaccino di Astrazeneca per i minori di 60 anni. Pertanto

Astrazeneca sarà utilizzato solo per over 60 (mancano 3 milioni di somministrazioni secondo il commissario Figliuolo)

Il richiamo per gli under60 che hanno fatto la prima dose con Astrazeneca dovrebbe avvenire in modalità 'eterogoga', ovvero con l'uso dei vaccini a mRna (Pfizer e Moderna)

"Le seconde dosi agli over 60 vaccinati con Astrazeneca - aveva comunicato venerdì la direzione generale Welfare della Regione - saranno fatte con lo stesso vaccino. I richiami delle persone under 60 vaccinate in prima dose con Astrazeneca verranno invece effettuate con un altro vaccino". Sabato però, invece, è stato annunciato che, in attesa di indicazioni ufficiali, la somministrazione delle seconde dosi per tutti i lombardi under 60 che al primo appuntamento avevano ricevuto il vaccino AstraZeneca non avverà nemmeno con altri vaccini.

La nota della Regione precisava inoltre che per i 12/17enni viene già usato solo Pfizer; per i 18/49 anni Pfizer o Moderna; per i 50/59enni Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson; per gli over 60 Astrazeneca o J&J; per i fragili Pfizer o Moderna.