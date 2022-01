Qualcuno ha spaccato il cartello dedicato ai medici "eroi" in lotta col covid

Spaccato in più punti. La frase che quasi non si legge più. È stato distrutto, non è ancora chiaro da chi, il messaggio di ringraziamento per i medici affisso a metà 2020 fuori dall'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo.

"È stato trovato in queste condizioni il cartello con il ringraziamento ai medici fuori dal Bassini. Già ieri sera transitando in zona ho notato il cartello a terra ma complice il buio è stato difficile capire cosa fosse successo. Questa mattina mi sono recato nei pressi dell’ospedale e in effetti il cartello risultava danneggiato in più parti nonostante le stesse fossero appoggiate a bordo marciapiede", ha raccontato sui social il sindaco Giacomo Ghilardi.

"Il cartello con la scritta ‘Gli eroi indossano il camice’ era stato posizionato da Giorgia, una ragazza cinisellese, a nome e per conto dei conducenti Atm, di fronte all’Ospedale Bassini fin dai primi mesi della pandemia, nel 2020, e già a marzo 2021 era stato oggetto di un atto vandalico: in quell’occasione era stato totalmente imbrattato con della vernice. È un cartello che ormai è parte integrante di tutta la città che, per questi due anni, ha ringraziato gli operatori sanitari, ma anche tutti coloro che hanno indossato un camice, come i medici di base e i pediatri del territorio", ha proseguito il primo cittadino.

"Vederlo così, oltre al dispiacere, fa davvero arrabbiare perché questa scritta contiene i valori di solidarietà, riconoscenza e altruismo, fondanti della nostra comunità. Sono in corso gli accertamenti sulle cause e modalità con cui è stato sradicato ma una cosa è certa: lo rimetteremo in piedi, ancora una volta", ha garantito Ghilardi.

Su quello che sembra un blitz vandalico è intervenuto anche il presidente di regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha stigmatizzato "un gesto stupido e soprattutto offensivo". "Vandalizzare un cartello, come quello che ringrazia il personale dell’ospedale Bassini, è un’offesa verso medici, infermieri e volontari che ogni giorno sono in prima fila per contrastare la diffusione dei contagi oltre che all’interno degli ospedali, anche nei centri vaccinali e tamponi. A loro - ha concluso il governatore - va sempre il mio più sentito ringraziamento e quello dei lombardi".