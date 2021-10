Covid: occupazione posti letto attesa al 5% in Lombardia per il 19 novembre

Secondo proiezioni al 19 novembre 2021, l'occupazione di posti letto da parte di pazienti xovid negli ospedali della Lombardia dovrebbe restare contenuta entro il 5% sia nelle terapie intensive che in area medica.

La fonte dei dati è l'Istituto superiore di sanità (Iss), mentre l'elaborazione su cui si basano le previsioni è stata realizzata della Fondazione Bruno Kessler. Si tratta di proiezioni del fabbisogno di posti letto a trenta giorni, che si basano sull'ipotesi che il numero di riproduzione del virus covid (Rt) si mantenga costante e pari al valore attuale per tutto il mese di proiezione.

Per la Lombardia il grafico mostra una striscia di colore grigio a entrambe le voci - soglie terapia intensiva e soglie area medica - a indicare che in tutti e due i casi le percentuali dovrebbero restare minori o uguali a 5% fino al 19 novembre, quindi per le prossime tre settimane e mezzo.

Secondo i dati diffusi il 25 ottobre, in Lombardia sono ricoverate 280 persone in terapia non intensiva e 48 persone in terapia intensiva.