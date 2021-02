Pericolo varianti covid, stop alle attività negli oratori milanesi: cancellato il carnevale

Niente coriandoli, niente stelle filanti, schiuma e maschere. Il covid cancella il carnevale ambrosiano e tutte le attività ricreative negli oratori. Nella giornata di mercoledì 17 febbraio l'Arcidiocesi ha inviato una nota alle strutture di Milano e provincia in cui chiede di sospendere tutte le attività in programma.

"A seguito della diffusione della cosiddetta 'variante inglese' Covid-19, è necessario sospendere immediatamente tutte le attività ricreative e di animazione in oratorio", che siano "pomeriggi animati, giochi organizzati o laboratori". Incluso, prosegue la comunicazione datata 17 febbraio, "gli eventi di ogni genere e tipo in presenza legati al Carnevale previsti per il prossimo sabato 20 febbraio".

In Lombardia, per il momento, ci sono quattro focolai di variante inglese del coronavirus, uno di questi è stato trovato proprio alle porte della metropoli lombarda: a Bollate.