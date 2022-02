I postivi al covid potrebbero non doversi più isolare da giugno 2022

L'Italia potrebbe tra non molto terminare l'isolamento dei positivi al covid. Sarebbe un vero ritorno alla normalità pre-pandemia. Un passaggio che il Regno Unito si appresta a fare molto in fretta: Boris Johnson, il premier, lo ha già annunciato e potrebbe partire dal mese di marzo.

In italia occorrerà sicuramente attendere di più, ma forse non troppo. Ne è convinto Fabrizio Pregliasco, virologo della Statale, che ne ha parlato ai microfoni di Un giorno da pecora su Radio 1. "Credo che nell'estate, a partire da giugno, sia un destino che anche noi dovremo andare a percorrere per una convivenza col virus", ha detto lo scienziato ipotizzando quindi che per giugno l'Italia dica stop all'isolamento dei positivi.

"Non è finito tutto", però, ha aggiungo, "e dovremmo essere più attenti con la gradualità messa in atto sino ad oggi". Infine Pregliasco si è dichiarato favorevole al ritorno al cibo somministrato in cinema e teatri a partire dal 10 marzo.