Niente più mascherine sui mezzi pubblici

A partire da sabato primo ottobre 2022 non è più obbligatorio l'uso delle mascherine su bus, metropolitane, treni e traghetti. Fino al 30 settembre erano invece obbligatorie le mascherine Ffp2 sui mezzi di trasporto. L'ordinanza firmata dal ministro della salute, Roberto Speranza, ha confermato la scelta di andare verso una sempre più completa 'normalizzazione' della vita quotidiana in riferimento alla pandemia covid. Le mascherine continuano ad essere necessarie all'interno di ospedali e Rsa, dove l'obbligo è stato prorogato fino al 31 ottobre.

L'arrivo dell'autunno, secondo i dati settimanali raccolti dall'Istituto superiore di sanità, coincide con la risalita dell'incidenza dei contagi e dell'indice Rt: a livello nazionale 325 casi ogni 100.000 abitanti contro i 215 della settima dal 16 al 22 di settembre. L'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1 (range 0,86-1,26), in aumento rispetto a sette giorni fa e pari al valore soglia. Anche l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in aumento ma ancora sotto la soglia epidemica. Sono cinque le Regioni a rischio alto per "molteplici allerte di resilienza": Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Veneto. Le restanti 16 sono definite a rischio moderato.

Tra gli esperti non tutti guardano di buon occhio all'allentamento delle misure. "La ripresa della circolazione virale - spiega ad esempio Nino Cartabellotta della Fondazione Gimbe - è ben documentata sia dall'incremento del tasso di positività dei tamponi, sia dalla netta risalita dei nuovi casi che fa già sentire i primi effetti sui ricoveri in area medica. Peraltro, accanto alla ripresa delle lezioni scolastiche, alla maggiore frequentazione dei luoghi chiusi e all'elevata percentuale di reinfezioni, l'imminente decadenza dell'obbligo di mascherina sui mezzi pubblici contribuirà ad un ulteriore aumento della circolazione virale".