Variante inglese del coronavirus, stop ai voli verso la Gran Bretagna

Stop ai voli verso la Gran Bretagna, quindi anche da Milano verso Londra. L'Italia, infatti, sospende i collegamento con l'Uk in seguito all'allarme per la nuova variante di coronavirus riscontrata nel paese. Lo comunica il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il Ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna". Una decisione che sarà presto presa anche dalla Francia che sta valutando di sospendere anche i treni provenienti dall'Eurotunnel. Lo stesso sta prevedendo la Germania mentre l’Olanda e il Belgio hanno già fermato i voli in arrivo da Londra.

La decisione dopo che il ministro della salute britannico Matt Hancock ha annunciato che la nuova variante di coronavirus individuata nel Regno Unito è "fuori controllo" e giustifica il lockdown duro deciso in Inghilterra, Scozia e Galles. Le restrizioni al movimento decise per cercare di fermare la diffusione di questa (nuova) variante.

Tuttavia le restrizioni nazionali e internazionali potrebbero non bastare a contenere il virus mutato e che sarebbe già stato rilevato fuori dalle isole britanniche. Come spiega l'Organizzazione mondiale della Sanità il nuovo ceppo virale è stato rintracciato anche in Olanda, Danimarca e Australia.

La mutazione si sta diffondendo più velocemente della sua versione 'originale', ma al momento non ci sono evidenze che si tratti di una forma più letale.

Non ci sono, al momento, evidenze che la nuova variante sia più pericolosa o possa sfuggire al controllo del vaccino. "Sappiamo che il nuovo virus è piu veloce, non sembra fare maggiori danni sugli individui ma un virus più veloce aumenta il numero dei contagiati. Dalle prime informazioni sembra che i vaccini possano funzionare anche su questa variante ma queste informazioni devono essere rese più solide, per questo prendiamo questa misura precauzionale", cioé il blocco dei voli dalla Gran Bretagna. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza a Mezz'ora in più su Rai3.