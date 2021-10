Lo striscione della Curva Nord per l'ex terrorista dei Nar arrestato dopo l'assalto alla Cgil

La curva nord dell'Inter solidarizza con Er Pantera, al secolo Luigi Aronica, dopo l'arresto da lui subito a Roma nel weekend successivamente all'assalto alla sede della Cgil a margine della manifestazione contro il green pass. E lo fa esponendo uno striscione davanti allo stadio di San Siro che non lascia spazio a dubbi: "Pantera tieni duro, la Nord è con te".

Luigi Aronica, sessantacinque anni, è vicino a Forza Nuova e, sabato a Roma, era sul palco e poi è stato immortalato da alcuni video mentre 'trattava' con alcuni poliziotti. E' noto per essere stato membro dei Nuclei Armati Rivoluzionari, la formazione terroristica di stampo neofascista sorta negli anni '70 e guidata da Giusva Fioravanti e Francesca Mambro. Negli anni '80, al cosiddetto processo 'Nar 1', venne condannato a più di diciotto anni di reclusione per diversi reati; in precedenza, era stato proscioloto per l'omicidio volontario del militante di Lotta Continua Walter Rossi.

