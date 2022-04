Cosa serve da oggi per salire su metro, bus e tram a Milano

Una sorta di primo giorno di un nuovo corso. Da oggi, venerdì 1 aprile, primo giorno dopo la fine dello stato d'emergenza per la pandemia di covid 19, per salire a bordo dei mezzi pubblici milanesi non servirà più il super green pass, la certificazione verde che attesta l'avvenuta vaccinazione o la guarigione dall'infezione non oltre i sei mesi.

Stando a quanto previsto dal decreto riaperture del governo Draghi, infatti, per viaggiare su metro, bus e tram di Atm sotto la Madonnina non occorrerà più nessun certificato, neanche il green pass base. Inoltre, i mezzi tornano al 100% della capienza. Ma non solo, perché verranno riaperte le porte anteriori di bus e tram e spariranno le catenelle. Addio anche le disposizioni per l'entrata e l'uscita dalle fermate della metro - che dividevano i flussi dei passeggeri - e man mano spariranno anche i bolloni dai pavimenti delle stazioni che indicavano ai viaggiatori la distanza da tenere tra loro. L'unico obbligo che resterà, anche da oggi, sarà quello di indossare la mascherina Ffp2, che - salvo ulteriori deroghe - dovrebbe cadere tra un mese esatto.

"Rimarranno per un po' di tempo attività di igienizzazione, sanificazione, e di back office nei termini in cui la facciamo oggi - ha spiegato nelle scorse ore Arrigo Giana, amministratore delegato di Atm, in una conferenza stampa alla stazione metropolitana di Cadorna -. Poi alcune cose diventeranno stabili come l'uso di certi materiali o di certi disinfettanti perché sono cose entrate nella nostra fisiologia di attività. La sanificazione plurigiornaliera - ha precisato il numero uno di Atm - verrà meno così come tutte le disposizioni che hanno come orizzonte la chiusura dell'anno scolastico". Tanti ritorni alla normalità e un obbligo ancora da rispettare, ma il numero di passeggeri sui mezzi non dovrebbe aumentare di colpo, almeno secondo quanto stimato da Atm. "Siamo ancora a un livello di passeggeri che si attesta su un meno 30-35% rispetto al livello pre covid ed è un livello in qualche modo consolidato dai mesi di ottobre, novembre del 2021", ha spiegato Giana.

Situazione simile anche per i treni regionali di Trenord. "Da venerdì 1 aprile - ha fatto sapere l'azienda in una nota - i posti sui treni Trenord saranno occupabili fino al 100% della capienza complessiva. A bordo i passeggeri saranno tenuti a indossare la mascherina FFP2 per tutta la durata del viaggio", mentre "per viaggiare non sarà più obbligatorio essere in possesso del green pass rafforzato, né del green pass base".

"Il servizio ferroviario è potenziato in modo da garantire la massima composizione dei convogli, in particolare sulle linee e negli orari a maggiore frequentazione", hanno garantito da piazzale Cadorna, specificando che "ogni giorno Trenord effettua 2174 corse, per oltre 1 milione e 30mila posti a sedere complessivi, a fronte di una domanda che attualmente è di circa 550mila viaggiatori".