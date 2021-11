Fontana al governo: "Super green pass solo per vaccinati e guariti"

Un super green pass solo per guariti e vaccinati, che escluda quindi coloro che si sottopongono al tampone. Questa la misura chiesta al governo dal presidente della Lombardia, Attilio Fontana.

Durante durante l'incontro delle Regioni con il Governo il governatore lombardo ha chiesto che vengano presi rapidamente provvedimenti limitati a una determinata fascia di persone, andando a creare un green pass che consenta attività solo a chi vaccinato o guarito.

Non deve esserci inerzia - ha sottolineato il governatore - l'importante è tutelare la sicurezza delle aperture, la continuità delle attività commerciali e imprenditoriali e tutelare chi ha fatto proprio dovere, rispettando le richieste dello Stato.

Come funzionerebbe il super green pass

L'ipotesi, al centro del confronto tra governo e Regioni sulle nuove misure per fronteggiare la quarta ondata covid, è stata quella di un green pass a due velocità: un certificato per andare al lavoro e accedere alle attività essenziali (che si potrà ottenere anche con il tampone) e un altro con cui si avrà accesso alle attività ludiche, come bar, ristoranti, palestre e cinema, riservato ai soli vaccinati. Al momento non c'è nulla di deciso, ma la proposta è al vaglio del governo.

A vertice hanno partecipato per il governo la ministra degli Affari regionali e le Autonomie Maria Stella Gelmini, il ministro della Salute Roberto Speranza e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli. Netta la posizione dei governatori delle Regioni: un eventuale nuovo decreto dovrà premiare i cittadini vaccinati e offrire certezze alle categorie produttive. Per chi ha fatto il vaccino, dunque, secondo i presidenti regionali, sarebbe giusto prevedere minori restrizioni in caso di passaggi in zona gialla e arancione.