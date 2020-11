Coronavirus, apre centro per tamponi molecolari drive-through a Pioltello (Milano)

Dalla prossima settima sarà attivo a Pioltello, alle porte di Milano, un altro hotspot per l’effettuazione, a pagamento ma a condizioni agevolate per i residenti, di tamponi molecolari per il Coronavirus presso il parcheggio del Polo Sanitario Don Franco Maggioni. Il servizio prevede l’installazione in via San Francesco 16 l’installazione di strutture provvisorie per il triage, l’accettazione e gli esami per la ricerca del virus.

Aperto a tutti i cittadini, sarà accessibile esclusivamente su prenotazioni tramite il portale dell’Istituto Auxologico. Per i cittadini di Pioltello, grazie alla convenzione siglata dall’Amministrazione comunale, il costo è scontato a 80 euro. L’hotspot sarà operativo per tre mesi, fino al 28 febbraio 2021, periodo che sarà eventualmente ridotto o incrementato in considerazione dell’andamento della pandemia.

“L’Amministrazione comunale di Pioltello è vicina ai suoi cittadini in questa emergenza e vista la pressione su uffici e strutture di Ats abbiamo attivato una partnership con Istituto Auxologico Italiano, eccellenza del nostro territorio, per offrire un accesso rapido e sicuro a questo importante test diagnostico e verificare il proprio stato di salute – ha commentato in una nota la sindaca Ivonne Cosciotti -. Il tampone è di tipo molecolare, oggi il più affidabile, e tutta la procedura verrà effettuata restando in auto, dal check-in fino all’esame il cui esito è poi comunicato in modalità telematica”.