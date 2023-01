Covid, sequenziati i tamponi dei positivi arrivati a Milano dalla Cina

Nessuna nuova variante di covid è stata trovata sequenziando i tamponi dei viaggiatori cinesi risultati positivi a Malpensa nei giorni scorsi. Il fatto è stato annunciato dal governatore della Lombardia, Attilio Fontana, nella giornata di lunedì 2 gennaio. "Si tratta sempre di sottovarianti di Omicron", ha puntualizzato il presidente.

I risultati riguardano i passeggeri del volo del 26 dicembre, proveniente da Wenzhou (che ha fatto riscontrare 62 positivi su 120 test), e del 29 dicembre, proveniente da Tianjin, (26 positivi su 56 test). "Attraverso questi dati - aggiunge l'assessore al Welfare Guido Bertolaso - stiamo cercando di ottenere una fotografia di quanto sta accadendo in Cina. I passeggeri trovati positivi al Covid provengono da tre zone differenti del Paese asiatico: il primo del 26 dicembre da Nanchino, zona orientale, il secondo, sempre del 26, da Wenzhou, zona sudorientale, e il terzo, del 29 dicembre, da Tianjin, zona nord-est. Il fatto che i ceppi rilevati siano tutti di Omicron lascia intendere che questa sia la variante predominante, per la quale il popolo lombardo, e italiano in generale, è protetto grazie alla copertura vaccinale".

Dalla Regione fanno sapere che proseguiranno gli accertamenti sui positivi che atterreranno dalla Cina sul suolo Lombardo. "Proprio questa mattina all'una è arrivato un nuovo volo da Nanchino e questa sera ne arriverà un altro da Wenzhou. Attendiamo di ricevere gli esiti anche di questo screening che ricordo essere finalizzato all'individuazione di eventuali nuove varianti - ha sottolineato Bertoldo -. L'esperienza ci ha infatti insegnato che il virus si contrasta solo con la vaccinazione e la ricerca continua di mutazioni". Dal Pirellone, inoltre, hanno precisato che nessuno dei passeggeri trovati positivi al tampone ha avuto necessità di essere ospitato nei due covid hotel attivisti a Monza e a Milano.