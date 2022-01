Tamponi covid, nuove linee dedicate al settore scuola

Dal 24 gennaio sarà creato un percorso dedicato ai tamponi covid per il settore scolastico: alunni e personale. Lo ha deciso, e comunicato, la direzione generale welfare della regione, specificando che, "negli ultimi giorni", la domanda di tamponi proveniente dal mondo scolastico è cresciuta, per la certificazione della quarantena e la sorveglianza attiva.

Le informazioni sugli orari di apertura dedicati alla fascia scolastica e sulle modalità d'accesso ai punti tampone saranno fornite dalle singole Ats lombarde sui loro siti internet. In ogni caso, l'accesso sarà assicurato solo alle persone con prenotazione informatica da parte del medico, stampa del provvedimento di quarantena/sorveglianza di Ats, e ricetta medica dematerializzata.

Tamponi per il settore scolastico, dove

Nel territorio dell'Ats Milano si potrà accedere ai centri di Trenno, Rho Fiera e Codogno; per l'Ats Bergamo sarà operativo il centro di piazzale Alpini; per l'Ats di Brescia il centro di via Caprera e l'area Brixia Forum; per l'Ats Brianza l'area ex Ibm a Vimercate; per l'Ats Insubria il centro in via Milano a Gallarate e quello a Como in via Castelnuovo; per l'Ats Montagna (dal 25 gennaio) i centri di Esine e Edolo in Valcamonica, e in Valtellina quelli di Bormio, Chiavenna, Dongo, Morbegno, Tirano, Sondrio. A Pavia saranno attivi i centri a Vigevano e Voghera, mentre per quanto riguarda la Ats Val Padana sono stati scelti il punto tamponi di via Ca' del Ferro a Cremona, quello in largo Dossena 2 a Crema, l'ospedale Carlo Poma di Mantova e quello di Castiglione delle Stiviere.