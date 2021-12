"Gli asintomatici non dovrebbero fare i tamponi covid"

Il giorno di Natale, quando in tutta la Lombardia sono stati eseguiti appena 34.639 tamponi, i positivi a Milano città erano stati 1.018, e in tutta la città metropolitana 1.807. In una settimana, nella città metropolitana, più di 31 mila nuovi casi di positività al covid. A Milano città si stima vi siano attualmente circa 19 mila positivi, ciascuno dei quali ha avuto contatti con altre persone, difficile stimare quante.

La 'fotografia' di Milano è da piena ondata: si parla di mille contagi ogni centomila abitanti, un'incidenza altissima. Il tracciamento è saltato da diversi giorni, e, complici le feste, i pranzi, gli incontri, i cenoni, i milanesi di città e dell'hinterland si precipitano a fare i tamponi in ogni dove. Sui social scorrono le segnalazioni sui negozi che hanno ancora a disposizione i test fai da te, da comprare ed eseguire a casa. Il sindaco di Buccinasco, Rino Pruiti, aveva deciso di riservare ai 'suoi' residenti i tamponi della farmacia comunale, ma l'Ats lo ha costretto a fare marcia indietro.

Le farmacie e i drive through sono al collasso. La Regione Lombardia è corsa ai ripari istituendo una task force operativa fin dal 27 dicembre. La decisione principale è stata l'apertura (dal 29) di due nuovi centri per i test, a Gallarate e al Portello, nonché l'aggiunta di otto linee per i tamponi al drive through di via Novara. Ma la task force ha anche chiesto alle farmacie di prolungare gli orari fino alla serata e ai medici di base di effettuare tamponi direttamente nei loro ambulatori: una richiesta, quest'ultima, che la Regione aveva già predisposto nel novembre del 2020, evidentemente non realizzata finora.

Le priorità per fare i tamponi

Un'altra decisione della task force è stata quella di stabilire le priorità: anzitutto i sintomatici con prescrizione del medico, in fondo alla lista quelli che fanno il tampone perché hanno bisogno del green pass. Gli scienziati provano a dare consigli concreti. Carlo La Vecchia, epidemiologo della Statale di Milano, dice che i non sintomatici che si ritengono contatti stretti di positivi al covid dovrebbero semmai auto isolarsi ma senza andare a fare il tampone. "La priorità ai tamponi va data ai sintomatici", di fronte alle lunghe code che si formano fuori dai luoghi in cui si effettauno i test, dice La Vecchia.

Verso regole diverse

E aumentano gli esperti che ritengono sia quasi ora di cambiare le norme sull'isolamento. Se il covid con variante Omicron si rivelerà davvero come sembra, cioè come un raffreddore che non intacca i polmoni, si potrebbe allentare (da gennaio inoltrato) la regola sull'isolamento dei contatti stretti di positivi, lasciando loro la libertà di muoversi. Sul punto sembrano d'accordo più o meno tutti gli scienziati, dopo che gli studi avranno confermato quest'impressione.