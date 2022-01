Ha aperto il nuovo hub tamponi in Fiera e ci sono già lunghe code

Prima la coda di oltre un chilometro, poi il test. Ha aperto alle 11 di oggi, martedì 4 gennaio, il nuovo hub tamponi allestito all'ombra dei padiglioni della Fiera di Rho-Pero.

Attualmente all'interno del parcheggio P5 della Fiera sono attive 4 linee in modalità drive-through in grado di fare circa 40 test all'ora, nei prossimi giorni le linee saliranno a 10. Il centro - a cui si accede solo con prescrizione medica - sarà aperto 6 giorni alla settimana per 8 ore al giorno. Il Gruppo San Donato, società che gestisce la struttura, conta di poter arrivare a viaggia ben oltre i 3.500 test molecolari al giorno, ma se servisse potrebbe aumentare l'orario di apertura a 12 ore sino a sfiorare quota 4.500 test pcr quotidiani.

Molte persone, non sapendo che il punto aprisse in tarda mattinata, si sono messe in coda a partire dalle 7:30 creando un lungo serpentone. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Rho con 4 pattuglie e un dirigente che hanno gestito la viabilità. Il presidio dei ghisa, comunque, continuerà per tutto il giorno: gli agenti del comando Savarino coordineranno le attività di sicurezza e polizia stradale fino a sera. Presente sul posto, inoltre, anche i volontari della protezione civile di Milano e Rho.

Il nuovo hub servirà a snellire le code davanti agli altri punti di prelievo allestiti tra Milano e hinterland e presi letteralmente d'assalto a causa del vertiginoso aumento dei contagi. Nella giornata di lunedì, infatti, si sono registrate code di 6-8 ore davanti a diversi ospedali milanesi (tra le altre cose, una mamma con un bimbo di un anno è stata costretta a passare la sua giornata in auto per sottoporre il figlio al test di fine quarantena).

Nei prossimi giorni verranno attivati altri hub in strutture comunali gestite da medici di medicina generale, farmacie o altre azienda sociosanitarie autorizzate. Le nuove strutture sorgeranno ad Arese, Cassina de' Pecchi e Rho, come riportato in una nota diramata dall'azienda tutela della salute di Milano. Non solo, Ats ha raccolto la disponibilità di altri 6 comuni dell'hinterland milanese (Bareggio, Basiano, Bernate Ticino, Corbetta, Lacchiarella, Sedriano) per allestire centri tamponi.