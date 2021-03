Sabato 27 marzo 2021 tamponi gratuiti a Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sabato 27 marzo, si svolgeranno gratuitamente dalle 14.00 alle 17.00, tamponi rapidi rino-faringei e tamponi salivari molecolari, all’altezza del civico 2 di Piazza del Rosario a Milano. L'iniziativa autorizzata dall’ATS Milano è promossa dalle associazioni P.as.mil. - Pubblica Assistenza Milanese Onlus e Misericordia Sant’Ambrogio Milano e sarà svolto da personale medico esperto. I tamponi rapidi, che è stato possibile acquistare grazie a una donazione privata, sono di ultima generazione (Panbio Abbott) e verranno eseguiti gratuitamente alla cittadinanza. Per l’iniziativa, il Municipio 6 del Comune di Milano ha erogato un contributo di 2.000 euro a favore delle associazioni promotrici. Mentre i tamponi salivari molecolari sono stati messi a disposizione dall'Università Statale di Milano all’interno di una ricerca condotta dal Dipartimento di Scienze della Salute.

Con il tampone rapido rino-faringeo si avrà l’esito in 15 minuti in loco, mentre per il tampone salivare in 48 ore sarà possibile ritirare il proprio esito presso la sede di P.as.mil. in Via Balsamo Crivelli 3 c/o Polizia Locale, Milano. Finalità prima è quella di applicare il metodo 3T=testare,tracciare, trattare, più testiamo, più casi individuiamo, più si riduce la circolazione del virus, specie ora che siamo in zona rossa. L’erogazione gratuita inoltre permetterà a tutti di poter accedere al test. Le associazioni P.as.mil. – Pubblica Assistenza Milanese Onlus e Misericordia Sant’Ambrogio, invitano tutti i cittadini a recarsi in loco nel rispetto delle norme vigenti, indossando tassativamente una mascherina (chirurgica/FFP2) e portando con sé un documento d'identità e il codice fiscale.