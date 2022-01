I comuni che danno agli studenti i tamponi gratis

Gli alunni di Albairate, Cisliano e Cassinetta di Lugagnano, che hanno ripreso le lezioni a distanza per una settimana su disposizione dei sindaci, saranno sottoposti ad uno screening volontario e gratuito con tamponi prima di ritornare in classe lunedì 17 gennaio.

Lo screening viene effettuato il 14 e il 15 gennaio in collaborazione con le farmacie locali e su prenotazione, in collaborazione con le dirigenze delle scuole coinvolte: l'istituto comprensivo Terzani di Abbiategrasso (in cui sono incluse la scuola materna e quella elementare di Cassinetta) e la scuola Erasmo da Rotterdam per gli altri due comuni. Le dirigenze hanno inviato agli alunni coinvolti, e alle loro famiglie, tutte le informazioni per accedere al servizio, completamente gratuito.

La decisione dei tre sindaci era arrivata poiché nel territorio dell'Abbiatense-Magentino i contagi da covid erano particolarmente in crescita e preoccupanti. Luca Durè, sindaco di Cisliano, si è trovato a fronteggiare la protesta (con striscione appeso fuori dall'Erasmo) di chi non ha gradito la chiusura delle scuole: "A livello nazionale gli ingressi ospedalieri di bambini compresi in questa fascia di età, venerdì 7, avevano raggiunto il numero di 600 di cui 84 in terapia intensiva", la replica del primo cittadino, che ha fatto sapere che nelle aule dell'Erasmo erano in via d'installazione 37 sanificatori a grande capacità nella mensa, nell'auditorium e nelle palestre. "Cisliano - ha scritto su Facebook Durè - è oggi tra i primi sei comuni per rapporto contagiati/popolazione in Lombardia".