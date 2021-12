A Milano circa 75mila persone chiuse in quarantena, Fontana: "Rivedere le norme"

Il numero preciso di milanesi costretti alla quarantena a causa di un contatto con un caso covid non è stato divulgato e, forse, si può solo stimare. All'ombra della Madonnina - secondo stime non ufficiali - ci sarebbero circa 19mila persone positive al tampone e calcolando (al ribasso) una media di circa 4 contatti per ciascuno infetto si arriva a quota 75mila persone bloccate tra le quattro mura di casa per aver incrociato per più di 15 minuti senza mascherina una persona che si è ammalata. Sono tanti? Praticamente un milanese ogni 18 si troverebbe tappato in casa.

Le lunghe code nelle farmacie sono composte da persone che devono terminare la quarantena (finisce dopo 7 giorni e un tampone negativo per i vaccinati; 10 giorni e un test non positivo per i non vaccinati). A causa dell'alto numero di contagi il sistema di Ats è in tilt e neanche i medici di base, secondo quanto appreso da MilanoToday, riescono più a prenotare un tampone per i propri pazienti. Il copione, almeno su questo fronte, sembra quello di novembre 2020: quarantene eterne per mancanza di test.

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, nel frattempo ha chiesto di accorciare i periodi di isolamento almeno per le persone che hanno ricevuto la dose booster di vaccino. "Probabilmente si può rivedere la regola per questa categoria - ha chiosato il governatore in una nota -. Abbiamo la necessità di avere una sollecita e precisa indicazione sul tema da parte dagli scienziati del Cts. La risposta al Covid - ha concluso - si deve adeguare al mutare della aggressione del virus, così come in questi due anni è sempre avvenuto".

Nel frattempo è partita la task force sui tamponi voluta dall'assessorato al welfare. Il gruppo di lavoro, guidato da Guido Grignaffini, ha deciso l'apertura di un nuovo centro tamponi di massa a Gallarate a partire da mercoledì 29 dicembre, mentre presso il parcheggio 'Trenno' di via Novara a Milano sono state aggiunte otto nuove linee di tampone. Sempre nei prossimi giorni aprirà anche un nuovo centro tamponi presso Fiera Milano City al Portello.

Non solo: la Regione ha chiesto alle farmacie di allungare gli orari serali del servizio tamponi e dedicare alcuni orari specifici ai cittadini che necessitano di tampone a seguito di contatti stretti.