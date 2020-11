Milano, al Niguarda centinaia di posti liberi inutilizzati per i tamponi del Coronavirus

L'ospedale Niguarda di Milano e le strutture afferenti alla stessa azienda ospedaliera non vengono utilizzate al massimo delle loro potenzialità per effettuare tamponi molecolari Covid ai cittadini. Ha dell'incredibile ed è emerso soltanto per caso, attraverso un'audizione in consiglio di Municipio 9 della direttrice socio-sanitaria Simona Giroldi.

In pratica, le postazioni realizzate per i tamponi molecolari Covid non verrebbero utilizzate appieno. Si tratta del Niguarda, di Villa Marelli e del centro di via Ippocrate. La denuncia arriva dal capogruppo del Pd in Municipio 9, Stefano Indovino, in seguito all'audizione in consiglio, che si è tenuta mercoledì 25 novembre.

«Stando a quello che ci ha riportato la dottoressa Giroldi», afferma l'esponente del Pd, «per la giornata di giovedì 26 ci sono tamponi prenotati solo fino alle 12.30. Mentre centinaia di cittadini esasperati non riescono a ottenere il tampone pensando che le strutture siano in sovraccarico, le stesse strutture si domandano come mai non vengano utilizzati tutti gli slot disponibili. Una disorganizzazione completa, di cui è colpevole Ats e chi governa la Regione».

«Nella regione a zona rossa, in cui decine e decine di cittadini aspettano settimane per avere un tampone e chi può si organizza per farlo in formula privata, scopriamo che il drive-through di Niguarda resta di fatto inutilizzato a causa della disorganizzazione di Ats. Nella regione delle gaffe, dei fallimenti e dei ritardi accade anche questo. Fontana e Gallera si attivino al più presto per sbloccare questa situazione e fare in modo che gli operatori del drive-through siano messi nelle condizioni di operare a pieno regime», conclude la segretaria del Pd metropolitano Silvia Roggiani.