Il camper per fare i tamponi rapidi in strada

Tamponi Covid rapidi (antigenici) in camper, con referto immediato, per tutti i cittadini di Corsico che si prenoteranno. E' l'iniziativa dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Ventura in collaborazione con il Centro Medico Santagostino, dal 31 marzo al 12 aprile e poi ancora dal 15 al 24 aprile.

Il costo per l'utenza sarà di 30 euro e, vista la necessaria prenotazione, non ci saranno attese. Il camper sarà posizionato in via Curiel 23 nel primo periodo, in prossimità del centro sociale, e in via Cavour nel secondo, vicino alla Fontana dell'Incontro. Ad accogliere i cittadini il personale infermieristico e amministrativo per effettuare il tampone e rispondere a qualunque domanda.

"Abbiamo ritenuto importante - dichiara l’assessora alle politiche sociali Elena Galli - garantire un servizio che riteniamo molto utile ai cittadini. Potranno, così, verificare rapidamente la positività o meno al virus. Nel caso sarà accertata la possibile presenza del Covid, si potrà eseguire gratuitamente il tampone molecolare presso una delle sedi del centro medico".

Il tampone antigenico rapido costa 30 euro e va prenotato e pagato in anticipo (con carta di credito, debito o paypal) sul sito santagostino.it, selezionando, come sede, "camper": questo consente di ridurre al minimo la presenza delle persone e di sveltire le procedure. Il paziente si presenterà all’orario concordato con i documenti (privacy, consenso informato ecc.) stampati e firmati.

Prenotazione online

I tamponi antigenici consentono di individuare le proteine (antigeni) presenti nel rivestimento molecolare del virus Sars-CoV-2. Se il risultato del test è dubbio o positivo, è obbligatorio sottoporsi al "classico" tampone molecolare per la ricerca dell’Rna virale. Il paziente può eseguirlo gratuitamente in una delle sedi del Santagostino, subito dopo aver ricevuto il risultato del tampone antigenico positivo. Per i pazienti di Corsico, la sede più comoda è quella di Buccinasco. L’erogazione potrà avvenire anche senza prenotazione solo nel caso in cui la persona che si trovi nei pressi del camper e desideri fare il test trovi una disponibilità immediata: in questo caso, il pagamento (con bancomat o carta di credito) avverrà all’atto dell’erogazione.

“Dall’inizio dell’emergenza - spiega Andrea Porcu, direttore generale del Santagostino - ci siamo attivati per dare una mano sul fronte del testing, una delle azioni fondamentali per contenere il contagio, insieme al tracing e al caring. Quella con il Comune di Corsico è una partnership pubblico-privato nell’interesse dei cittadini: grazie al camper andiamo noi verso di loro e non viceversa".

L'unica avvertenza è che, come sempre, non è consentito l'accesso in presenza di febbre o sintomi influenzali. In questo caso, la richiesta del tampone va fatta alle autorità sanitarie competenti attraverso il proprio medico di famiglia, oppure prenotando un tampone domiciliare.