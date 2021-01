Milano, "tamponi rapidi a prezzi calmierati": l'ordine del giorno a Palazzo Marino

Tamponi Covid antigenici (rapidi) a prezzi calmierati. Lo chiede il consigliere comunale del gruppo Milano in Comune Basilio Rizzo, con un ordine del giorno firmato anche da Patrizia Bedori del Movimento 5 Stelle. "L'andamento dell'epidemia mostra pericolosi segnali di recrudescenza e rende necessario rimettere al centro le tre T, testare, tracciare e trattare, indicate dalla scienza come azioni indispensabili per bloccare le catene di trasmissione del Covid-19 in attesa degli effetti della campagna vaccinale", si legge in una nota del gruppo di estrema sinistra a Palazzo Marino.

"I tamponi antigenici rapidi - si legge ancora - consentono non solo prevenzione e diagnosi precoce ma anche un enorme risparmio a fronte delle risorse necessarie per arginare la malattia conclamata. Un ampio screening permetterebbe la riapertura delle scuole in sicurezza come chiedono gli studenti che manifestano davanti ad alcuni istituti milanesi: se ai genitori le aziende forniscono il tampone rapido per poter lavorare, perché ai figli non è permesso di tornare tra i banchi in sicurezza?".

Nel documento si richiama l’esperienza dei tamponi gratuiti e sospesi realizzata dai medici, volontari ed associazioni nella nostra città: "Si tratta di una proposta concreta e la petizione promossa su change promossa da Milano in Comune e Medicina solidale ha già superato mille firme". A Milano sono centinaia le persone che fanno la fila a Porta Volta, davanti al tendone della Brigata Sanitaria e di Medicina solidale che permettono a molte famiglie in difficoltà economica di accedere a un test che oggi è fonte di guadagno per la sanità privata.

"Il sindaco - conclude la nota - ha il compito di tutelare la salute di cittadine e cittadini e applicare l'articolo 32 della nostra Costituzione".