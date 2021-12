Covid, dal 4 gennaio a Rho Fiera Milano attive 10 linee tamponi

Dieci linee tamponi 'drive-through' attive dal 4 gennaio a Rho Fiera Milano. Ad annunciarlo in piena 'emergenza test', Palazzo Lombardia.

"Sul territorio di Ats Milano - spiega una nota della direzione generale Welfare - il privato è già presente con diversi punti prelievo e laboratorio: Auxologico, Galeazzi, Humanitas, Multimedica, Policlinico San Donato, San Carlo Paderno. Il Gruppo San Donato prenderà in carico la gestione del punto tamponi massivo presso Rho-Fiera, con l'attivazione di 10 linee in modalità 'drive-through' a partire dal 4 gennaio 2022. In fase iniziale, l'apertura del centro sarà di 6 giorni la settimana per 8 ore al giorno".

Inoltre, gli altri ospedali hanno comunicato le seguenti disponibilità: gruppo Humanitas, 250 tamponi al giorno dalla settimana del 3 gennaio e 500 tamponi al giorno dalla settimana del 10 gennaio; Multimedica, 400 tamponi al giorno, possibilmente con raccolta da parte di soggetti terzi.

"Il coinvolgimento del privato - conclude la comunicazione della direzione Welfare - potrà essere ulteriormente rafforzato attraverso specifici provvedimenti di Regione Lombardia in fase di emanazione. Questi prevedono, in particolare, la possibilità per le Ats di stipulare contratti di scopo con soggetti privati e la gestione di extrabudget per attività legate alla diagnostica covid (prelievo e processazione tamponi) affidate a soggetti accreditati a contratto".