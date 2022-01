Ad Assago (Milano) aperto punto tamponi senza prenotazione

Un altro punto tamponi senza prenotazione. È aperto nella farmacia comunale di Assago, hinterland sud di Milano. Ad annunciarlo la sindaca Lara Carano.

Anche chi è sprovvisto di prenotazione potrà effettuare il test rapido in negozio, che si trova all'interno del centro commerciale Milanofiori, da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Sabato, invece, i tamponi verranno effettuati solo a persone che hanno prenotato.

Di supporto al servizio, polizia locale e protezione civile. Per prenotare è possibile scrivere all'indirizzo tamponimilanofiori@gmail.com, scrivendo in oggetto data e orario desiderati. All'interno della farmacia, inoltre, sono in vendita i self test, anche salivari, a prezzi calmierati.