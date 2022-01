Covid, niente tamponi in Lombardia prima del ritorno a scuola

“Non è previsto ad oggi alcuno screening o test preventivo per ricominciare la frequenza scolastica". In regione Lombardia gli studenti che da lunedì 10 gennaio torneranno a scuola in presenza non dovranno prima sottoporsi al tampone per verificare un'eventuale positività al covid.

Lo ha chiarito la direzione generale welfare del Pirellone, sottolineando in una nota che "non lo prevedono né le indicazioni regionali, né quelle di livello nazionale”. La specifica, hanno evidenziato dalla regione, è arrivata dopo "le segnalazioni relative alla ‘autopresentazione’ di minori presso i ‘centri tamponi’ della Lombardia, senza alcuna richiesta del medico curante correttamente corredata di quesito diagnostico, ma motivata dalla supposta necessità di effettuare un tampone per ‘screening test’ preventivo per la ripresa della presenza a scuola".

Da qui l'appello ai giovani a non presentarsi ai centri tamponi senza la corretta prescrizione del dottore. Anche perché da giorni ormai la Lombardia fa i conti con file e attese interminabili per un tampone, con le operazioni di tracciamento, e fine quarantena o isolamento, già pesantemente in difficoltà.

Proprio per cercare di velocizzare le procedure, martedì mattina è stato aperto all'interno del parcheggio P5 della Fiera un hub tamponi in cui sono attive 4 linee in modalità drive through in grado di fare circa 40 test all'ora. Nei prossimi giorni le linee saliranno a 10. Il centro - a cui si accede solo con prescrizione medica - sarà aperto 6 giorni alla settimana per 8 ore al giorno. Il Gruppo San Donato, società che gestisce la struttura, conta di poter arrivare a viaggiare ben oltre i 3.500 test molecolari al giorno, ma se servisse potrebbe aumentare l'orario di apertura a 12 ore sino a sfiorare quota 4.500 test pcr quotidiani.