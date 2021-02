Milano, tamponi e test Covid gratis per gli abitanti delle case popolari di San Siro

Tamponi rapidi antigenici, test sierologici rapidi (pungidito) e anche test sierologici per l'epatite C. Tutto gratis. L'iniziativa, riservata ai residenti nelle case popolari del quartiere milanese di San Siro, è promossa in questi giorni nelle farmacie della zona ed è stata attivata in collaborazione con l'ospedale Sacco, l'università Statale, l'Ats e l'Aler.

Si tratta di una occasione importante per gli abitanti del quartiere, che mediamente hanno bassi redditi, per conoscere il loro stato di salute relativo all'epatite C, ma soprattutto al Covid, l'emergenza sanitaria che ormai da un anno ha cambiato le vite di tutti. Lo scopo dell'iniziativa, che vede coinvolta l'università e un importante ospedale, è la ricerca. Più informazioni si vengono a sapere sul virus, più si potrà evidentemente vincere la battaglia.

I dati sulla presenza di anticorpi (test sierologici) o sul contagio (tamponi) verranno quindi condivisi con i ricercatori, in forma anonima, ma intanto i risultati serviranno a chi si è sottoposto al test per conoscere la propria situazione. Seppure a fini di ricerca, si tratta di uno screening importante che coinvolge un intero quartiere milanese.

Poiché la gratuità dell'iniziativa dipende dalla ricerca, e poiché questa deve avere una base numerica abbastanza solida, i test verranno effettuati solo al raggiungimento di un numero significativo di prenotazioni. Di qui l'invito a prenotarsi, sia attraverso un numero di telefono (3516682084, tutti i giorni dalle 10 alle 18), sia attraverso un sito web (prenotazioni.my-icare.com). C'è tempo fino al 18 febbraio 2021. Tutti gli abitanti possono partecipare allo screening, compresi i minori (che dovranno essere accompagnati da un adulto). La ricerca è finanziata dal fondo sociale europeo.