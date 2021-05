La mossa anti covid: tavoli all'esterno gratis per tutti i locali di Milano fino a fine anno

Tavoli e dehors gratis per i locali di Milano fino a fine anno. La mossa anti covid, già sperimentata lo scorso anno da palazzo Marino e rilanciata questa primavera, porta la firma del governo Draghi, che si farà carico di ripianare i mancati introiti delle varie amministrazioni.

L'ufficialità non c'è ancora, ma ormai la via è tracciata perché nella notte è stato approvato dalla commissione bilancio del Senato l'emendamento sostenuto da palazzo Marino e da Anci che chiedeva proprio la proroga fino al 31 dicembre dell'esenzione del pagamento dell'occupazione di suolo pubblico da parte dei titolari di bar e ristoranti.

Pierfrancesco Maran, assessore all'urbanistica del comune di Milano, e tra i più convinti sostenitori della misura, ha subito esultato sui social. "Tavolini gratis per tutto il 2021. Lo abbiamo chiesto con forza in queste settimane ed è stato approvato in Commissione l'emendamento che esenta dal pagamento dell'occupazione suolo pubblico bar e ristoranti fino alla fine dell'anno, con le necessarie integrazioni economiche dello Stato ai comuni. Ora serve il passaggio finale in aula", ha scritto.

E ancora, guardando anche al prossimo passo da compiere: "I tavolini sono anche un simbolo della riscoperta della vita all'aperto delle città e questo è un modo concreto di essere vicini alle tante attività che si son rimesse in gioco riaprendo anche in queste condizioni difficili. Ora però l'appello a tutte le istituzioni, Comune compreso, è di continuare a collaborare insieme per ridurre i costi a tutte le attività, comprese quelle che non hanno spazi esterni. Prossima tappa Tari", ha concluso l'assessore meneghino.

Poter sistemare gratuitamente fuori dai locali tavolini e sedie per i locali è, chiaramente, una buona boccata di ossigeno. Ancora di più adesso che bar e ristoranti possono accogliere i clienti soltanto all'aperto.