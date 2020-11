Milano: si cercano 18 taxi per trasportare i positivi al Covid fuori dagli ospedali

E' pronto a partire un servizio speciale di trasporto via taxi di persone con lievi sintomi Covid (ma anche asintomatici) dagli ospedali milanesi, per alleggerire almeno su questo fronte l'impegno delle ambulanze. Il Comune di Milano ha pubblicato un avviso pubblico per chiedere la disponibilità dei tassisti, a patto che abbiano meno di 50 anni.

La fascia oraria richiesta è dalle 11 alle 21, e si cercano diciotto taxi, tre per ogni pronto soccorso. Il ruolo sarà quello di accompagnare i pazienti Covid nel loro domicilio oppure nelle strutture convenzionate (i Covid hotel) sgravando le ambulanze da questo compito. La richiesta di attivazione del servizio è partita proprio da Areu, che gestisce le ambulanze in Lombardia, ed è stata accolta con favore sia dal Comune di Milano sia dai tassisti in generale.

In cambio, Areu darà 150 euro al giorno ad ognuno dei diciotto tassisti che aderiranno al servizio. Una manna per loro: da quando è scoppiata l'epidemia ed è stato attivato il lockdown in primavera, i ricavi sono crollati e non si sono mai più ripresi ai livelli pre-Covid perché in città mancano i clienti "tipici" diei tassisti, cioè i congressisti e i turisti. Ora va discusso il protocollo di sicurezza, per garantire che questi viaggi siano protetti dal punto di vista sanitario.