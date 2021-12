Alcuni positivi al covid tra i bambini delle voci bianche della Scala

Casi di positività al covid nel coro di voci bianche del Teatro alla Scala di Milano. Lo rende noto lo stesso teatro meneghino annunciando la cancellazione della recita prevista per la giornata di giovedì 23 dicembre. Ma la cancellazione, stando alla nota del teatro, è dovuta anche alla diffusione del contagio da covid negli ultimi giorni, che ha fatto propendere comunque per una scelta prudenziale.

"In considerazione degli ultimi dati sulla diffusione del contagio da covid che indicano proprio in queste ore un forte aumento dei casi, tra cui anche alcuni componenti del coro di voci bianche, la direzione del teatro ha deciso a tutela del pubblico e dei suoi lavoratori di cancellare la recita per i bambini Lalla e Skali e... Il mostro Mangianeve", si legge nella nota del Teatro alla Scala.