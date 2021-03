Telefonate e sms agli over 80 che non hanno ancora l'appuntamento per il vaccino

Corsa contro il tempo per vaccinare contro il Covid gli ultra 80enni ancora rimasti senza prenotazione. Dopo le disfunzioni del sistema informatico di Aria Spa, di cui si è ampiamente detto e che hanno provocato (oltre all'ira dell'assessora al Welfare Letizia Moratti) l'azzeramento del consiglio d'amministrazione, si sta procedendo a contattarli con sms e telefonate.

In particolare, a partire dalla notte tra domenica e lunedì e per tutta la mattinata di lunedì, sono partiti 115 mila sms di appuntamenti. Inoltre si sono effettuate 50 mila telefonate alle persone che, aderendo alla campagna vaccinale, avevano fornito soltanto un numero di rete fissa. E alle Ats lombarde è stato fornito un elenco di 25 mila ultra 80enni che avevano aderito alla campagna ma erano stati indirizzati in centri vaccinali lontani più di trenta chilometri dalla propria abitazione, per ricontattarli singolarmente entro mercoledì. Inoltre 50 mila pazienti riceveranno la somministrazione a domicilio del vaccino. Di questi, 15 mila risiedono a Milano città.

Anziani vaccinati entro l'11 aprile

"L’invio di questi messaggi - commenta la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti - ci porterà a calendarizzare le somministrazioni agli ultimi over 80 ancora da immunizzare in questa fase della campagna vaccinale che si avvia alla conclusione. La vaccinazione agli over 80 nei centri vaccinali si completerà entro l’11 aprile. Un risultato importante che ci consentirà di concentrarci immediatamente sulla fase massiva della campagna anti Covid con l’obiettivo confermato di vaccinare tutti i lombardi per l’estate".