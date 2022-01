Chi ha preso il covid deve fare la terza dose?

Sempre più frequenti, con l'aumento di contagi, i casi di chi si è ammalato di covid ed è alle prese con le dosi di vaccino: come si deve regolare con la terza o la seconda o anche la prima dose? Quando farle? Domande a cui risponde una circolare ministeriale del 24 dicembre 2021 (la numero 0059207, per chi volesse cercarla), con indicazioni molto precise a seconda dei casi. Una circolare che in Lombardia viene minuziosamente seguita e i cui contenuti sono stati ora spiegati da Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore del Galeazzi di Milano, intervistato dall'agenzia Dire.

Chi ha già tre dosi non deve fare niente

Sono cinque i diversi casi e la circolare dà indicazioni sulle tempistiche per le dosi di vaccino a seconda della situazione e, in particolare, se ci si è ammalati di covid prima o dopo le vaccinazioni. Nessun dubbio, intanto, per chi ha già effettuato tre dosi di vaccino: "Al momento si parla solo di tre dosi, la quarta è tutta da discutere", afferma Pregliasco: "Penso e spero che in futuro la vaccinazione possa essere immaginata con lo schema tipico dell'influenza, ovvero una dose annuale soprattutto per i soggetti fragili ed esposti". Vediamo ora i cinque scenari affrontati dalla circolare, uno per uno.

1) Due dosi di vaccino e poi l'infezione

Il consiglio della circolare è quello di effettuare la dose 'booster' dopo almeno 120 giorni dalla positività.

2) Una dose di vaccino, poi l'infezione dopo oltre 14 giorni

Anche in questo caso il consiglio è quello di procedere con la dose 'booster' dopo almeno 120 giorni dalla positività.

3) Una dose di vaccino, poi l'infezione entro 14 giorni

L'indicazione è diversa, ed è quella di recuperare la seconda dose il prima possibile, e comunque entro sei mesi dalla positività; poi effettuare la dose 'booster' dopo almeno 120 giorni dalla seconda dose.

4) L'infezione e poi la prima dose entro 12 mesi

In questo caso, la circolare suggerisce di procedere con la dose 'booster' dopo almeno 120 giorni dalla prima dose.

5) L'infezione e poi la prima dose dopo 12 mesi

La circolare consiglia di programmare la seconda dose a 21 o 28 giorni dalla prima dose (a seconda del tipo di vaccino) e poi di effettuare la dose 'booster' dopo almeno 120 giorni dalla prima dose.