Presto faremo il richiamo di vaccino anti-covid a 3 mesi. Fa questa previsione Carlo La Vecchia, docente di epidemiologia all'università Statale di Milano, ai microfoni di 'Che giorno è' su Rai Radio 1.

"In Italia abbiamo il limite dei 5 mesi ma in realtà - ricorda - proprio l'altroieri l'Ecdc ha esortato a ridurre l'intervallo a 3 mesi, cosa che è già stata fatta nel Regno Unito. I 5 mesi italiani sono essenzialmente un problema logistico: è ovvio che è meglio fare il richiamo a chi ha 5 mesi di intervallo rispetto a 3, ma a breve - prospetta l'esperto - scenderemo anche noi a 4 e a 3 mesi. Appena saremo in grado ridurremo anche noi la distanza, oggi vanno fatti prioritariamente a chi ha intervalli più lunghi".