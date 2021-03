Covid, negli ultimi mesi Milano è l'unica città italiana dove si comprano meno case

Ad evidenziarlo i dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate dopo aver analizzato in numero di transazioni normalizzate in tutt'Italia nell'ultimo trimestre del 2020

Un calo delle compravendite di case pari a circa il 12% a Milano nell'ultimo semestre del 2020. A dirlo le statistiche trimestrali del mercato residenziale dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate in base all'analisi del numero di transazioni normalizzate in tutt'Italia negli ultimi due trimestri del 2020.

Il capoluogo lombardo al contrario di città come Roma e Genova dove si è registrato un aumento delle vendite di immobili, nell'ultimo trimestre dello scorso anno ha visto il - 8,9% di compravendite e nel terzo trimestre del -15,5%. Le perdite, comunque, fortunatamente non superano un tasso negativo a più di due cifre.

Per quanto riguarda la grandezza delle case acquistate, in controtendenza rispetto a capoluoghi quali Palermo e Genova dove le abitazioni comprate negli ultimi mesi hanno una metratura più ampia (rispetto al 2019), a Milano la tendenza è quella a comprare immobili più piccoli, con una media che scende sotto gli 80 metri quadri. In particolare, nel terzo trimestre 2020 la media della superficie degli appartamenti acquisiti è pari a 79,2 metri quadri (con una diminuzione del -2.9% rispetto alla media dello stesso peridodo del 2019).

Milano, inoltre, nell'ultimo trimestre del 2020 è l’unica città in Italia nella quale rispetto all'anno precedente si riscontrano perdite nel mercato immobiliare per tutti i tagli dimensionali, e soprattutto per le unità più grandi, di oltre 115 metri quadri, con ben il -27,8% di compravendite di questa tipologia di abitazioni (a Roma, al contrario, in tutte le classi dimensionali la variazione è positiva, meno marcata per le unità più piccole).

Nella nostra città la categoria di appartamenti preferita nel periodo considerato è quella di dimensioni medio-piccole: sono 2.851 le compravendite registrate di abitazioni tra i 50 e gli 85 metri quadri (il 43.7% del totale). A registrare la perdita più bassa, solo il -2.1%, sono invece le case più piccole, sotto i 50 metri quadri.