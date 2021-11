Terza dose dopo cinque mesi, la Lombardia si prepara ad aumentare gli slot

Dalla serata del 24 novembre i lombardi possono prenotare la dose booster di vaccino anti covid (la terza in caso di precedente somministrazione con Astrazeneca, Pfizer o Moderna, la seconda in caso di precedente somministrazione con J&J) dopo cinque mesi dalla somministrazione dell'ultima dose, e non più sei mesi. L'anticipo è stato suggerito dal Comitato tecnico scientifico nazionale e applicato nella nostra Regione, al momento per le categorie che possono già effettuare la prenotazione: pazienti fragili, pazienti trapiantati o immunocompromessi, personale sanitario, ultra quarantenni ma anche maggiorenni vaccinati con J&J oppure con vaccini non riconosciuti dall'Unione europea, come Sputnik. L'intervallo necessario non sarà più di 180 giorni, ma di 150.

Dal primo dicembre anche i 18-39enni potranno richiedere la terza dose. Nel frattempo la Regione lavora per aumentare gli 'slot' disponibili: sono circa due milioni i lombardi che hanno superato questo intervallo. Agli hub e ai centri vaccinali usuali si sono aggiunte le farmacie aderenti al protocollo di somministrazione; si pensa inoltre di aprire centri vaccinali in alcune stazioni della metropolitana di Milano, come Cadorna, a partire da gennaio 2021. Intanto occorrerà comunque fare salire le somministrazioni ad almeno centomila al giorno (ora sono circa quarantamila).

Terrza dose vaccino anti covid, come prenotare

La prenotazione si effetta come al solito attraverso il call center 800.894.545 oppure attraverso il portale Prenotazionevaccinicovid.Regione.Lombardia.it. Occorre rivolgersi al medico di famiglia per richiedere la somministrazione a domicilio. Il sistema, in automatico, dovrebbe calcolare automaticamente 150 giorni dall'ultima dose somministrata. Se infine si desidera farsi somministrare il vaccino in farmacia, bisogna contattare direttamente la farmacia aderente prescelta. L'elenco si trova sul sito Farmacia-Aperta.eu. C'è anche una mappa navigabile, flaggando il filtro 'vaccinazione anti covid'.