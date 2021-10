Covid, gli operatori sanitari possono prenotare la terza dose in Lombardia

A partire dalle 14 di lunedì 18 ottobre gli operatori sanitari e socio-sanitari lombardi possono prenotare la terza dose 'booster' di vaccino contro il covid, attraverso il portale di prenotazione di Regione Lombardia o il numero verde 800 894 545.

"Regione Lombardia - si legge in una nota della direzione Welfare - vista la priorità nella salvaguardia dei pazienti in ospedale e nelle strutture sanitarie, in analogia alle Rsa, consente la vaccinazione della terza dose a tutti gli operatori sanitari senza differenziazione di età. L’indicazione riguarda tutti i cittadini che esercitano le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private. Come pure nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali".

La terza dose può essere somministrata se sono passati almeno sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. In sede vaccinale si deve presentare l'autocertificazione con cui si dichiara di appartenere a questa categoria.