In migliaia non riescono a prenotare la terza dose

Non possono prenotare la terza dose di vaccino anti covid in Lombardia perché, a quanto pare, il portale non riconosce il loro codice fiscale. Peccato che avevano già ottenuto la prima e la seconda dose sempre in Lombardia. Sta accadendo a diversi cittadini, e MilanoToday ne ha avuto segnalazione.

Per queste persone, era stata un'odissea anche prenotare la prima dose di vaccino. Colpa del mancato riconoscimento della propria tessera sanitaria. Si tratta di cittadini fuorisede, che risiedono altrove ma vivono, lavorano e studiano in Lombardia. Una platea molto numerosa. Molti di loro, per ottenere la prenotazione della prima dose, avevano dovuto attendere l'inserimento manuale dei propri dati (nome e tessera sanitaria) sul portale, poiché non erano in elenco e quindi non erano riconosciuti ufficialmente. E questo nonostante fosse chiaro fin da subito che la domiciliazione in una regione sarebbe bastata ad ottenere la vaccinazione in quella regione.

Terza dose, ma nel sistema non ci sono i dati

La sorpresa è arrivata ora. Per prenotare la dose 'booster' questi cittadini pensavano di essere ormai automaticamente riconosciuti: "Se sono già stata inserita una volta a mano", scrive una lettrice, "ormai sarò nel sistema". E invece no: è come se il sistema si fosse 'dimenticato' del primo inserimento, o magari è stato resettato. Impossibile al momento conoscere (e riferire) la causa tecnica, fatto sta che, arrivati al passaggio finale della prenotazione online, la procedura si interrompe con un messaggio d'errore.

"Al call center mi hanno detto che bisogna reinserire a mano il mio codice fiscale nel database", racconta la lettrice, "e non si sa quanto ci metteranno: un giorno oppure quindici, mi hanno detto che è impossibile prevederlo". Una situazione surreale, visto che il codice fiscale era già stato inserito a mano una volta mesi fa e, dunque, avrebbe dovuto essere presente. "A questo punto la stessa cosa capiterà per la quarta e la quinta dose, e così via", conclude sconsolata la lettrice.