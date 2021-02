A Milano hanno inventato un test anti covid sulla saliva (immediato) che valuta la gravità

Immediato, per nulla invasivo e "qualitativamente" avanzato. I ricercatori dell’Irccs di Milano della fondazione Don Gnocchi e dell’università Bicocca hanno messo a punto un test anti covid sulla saliva che permette di riscontrare velocemente l'eventuale positività e, soprattutto, di valutare dal principio la gravità dell'infezione, così da scegliere le cure più adeguate.

«Alla base della ricerca - spiegano Marzia Bedoni e Cristiano Carlomagno, ricercatore Don Gnocchi, e primo autore dello studio - c’è un’esigenza che ormai fa parte del sentire comune: per limitare i contagi e arginare la diffusione della pandemia abbiamo tutti compreso l’importanza di individuare velocemente la presenza del virus nei pazienti. Il metodo di analisi sulla saliva basato sulla spettroscopia Raman, frutto del nostro lavoro, è in grado di dare un risultato altamente sensibile e specifico entro pochi minuti".

Come funziona il test anti covid sulla saliva

"Questa tecnica - sottolineano i due - può essere effettuata con una minima preparazione del campione, dà risposte in tempi brevi, non richiede particolari condizioni per l'esecuzione della misura e si effettua senza l’utilizzo di reagenti a fronte invece di altri metodi di riscontro già in uso, che richiedono una lunga fase di preparativa e di analisi del campione".

La saliva - chiariscono dal Don Gnocchi, che pubblicherà lo studio sulla rivista Scientific Reports del gruppo Nature - "è prelevata grazie a un tampone masticato senza alcun disagio anche da parte di pazienti anziani o fragili, limitando tra l’altro ogni contatto fra soggetto potenzialmente infetto e operatore sanitario. Il campione è poi analizzato con lo spettroscopio Raman, strumento che utilizza la luce laser per studiare la composizione chimica di campioni complessi".

Quindi, "l’analisi individua la presenza del virus, una 'firma' che rimane anche dopo la negativizzazione del paziente. Inoltre, decifrando le informazioni raccolte, si può risalire alla gravità della patologia respiratoria intercorsa e al tempo trascorso dall’infezione". Il che, chiaramente, migliorerebbe - e di molto - le possibilità di cure.

"L’obiettivo - concludono i ricercatori - è ora quello di trasferire nel più breve tempo possibile il metodo definito a livello di laboratorio in procedure utilizzabili nei reparti, negli ambulatori o comunque in ambiti facilmente accessibili alla popolazione".